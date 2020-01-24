حوادث
الجمعة 24 يناير 2020 21:16

شاهد: انفجار هائل يهز مبنى في مدينة هيوستن الأمريكية

قال مسؤولون ووسائل إعلام إن انفجارا ضخما هز مبنى في هيوستن بولاية تكساس الأمريكية صباح الجمعة مما أسفر عن إصابة شخص بجروح وتحطم النوافذ وضجيج سمعه الناس من مسافة بعيدة في المنطقة.

وأمكن رؤية أعمدة الدخان واللهب تتصاعد من المنطقة المحيطة بالانفجار بينما تجمعت سيارات الطوارئ في المنطقة.

وقالت إدارة الإطفاء في هيوستون على موقع تويتر إن فريقا متخصصا في التعامل مع المواد الخطرة يتعامل مع الموقف في المنطقة وإن شخصا على الأقل نقل إلى المستشفى.

وقالت شرطة هيوستون على تويتر إن الانفجار وقع في طريق جيسنر بشمال غربي المدينة.

وقالت قناة (كيه.تي.آر.كيه) التابعة لشبكة (إيه.بي.سي) إن سكانا أبلغوا عن تحطم نوافذ وأبواب  بالانفجار وأن شخصا واحدا على الأقل شوهد مصابا.

وأوضحت أن الانفجار بدأ فيما يبدو في شركة واتسون للطحن والتصنيع.

 وقال مايك إيسكوفيتز، خبير الأرصاد في قناة فوكس نيوز المحلية، إن الانفجار الضخم رصده رادار الطقس المحلي وأحس به الناس على بعد أكثر من 32 كيلومترا.

المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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