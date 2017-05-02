الثلاثاء 2 مايو 2017 11:32
شاهد: انفجار قوي في حي المال في تورنتو
هز انفجار حي المال في مدينة تورنتو الكندية بعد ظهر الاثنين مما دفع الشرطة إلى إغلاق قطاع من منطقة وسط المدينة فيما شوهد دخان كثيف ينبعث من فتحات الصرف الصحي.
وقال مدير فرقة إطفاء تورنتو لقناة (سي.بي.سي) الناطقة بالفرنسية إن الانفجار ربما نجم عن انفجار في محول للطاقة.
وقال شاهد من رويترز إن دخانا كثيفا كان ينبعث من فتحات الصرف الصحي بشارع كينغ آند باي وسط المنطقة التجارية بالمدينة.
وقالت متحدثة باسم الشرطة إنه لم ترد تقارير عن إصابات وإن الشرطة وشاحنات الإطفاء في الموقع.
المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز