الأربعاء 27 نوفمبر 2019 21:28
شاهد: انفجار في مصنع للمواد البتروكيميائية في تكساس
أصيب ثلاثة أشخاص بجروح نتيجة انفجار في وقت مبكر من الأربعاء في مصنع للمواد البتروكيميائية في ولاية تكساس بجنوب الولايات المتحدة.
التفاصيل
- تسبب الانفجار في اندفاع كتلة هائلة من اللهب في الجو وأدى إلى إجلاء السكان من المنطقة، بحسب مسؤولين وشهود عيان.
- وأظهرت لقطات مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي انفجارا كبيرا.
- كتب رجال الإنقاذ على صفحتهم على فيسبوك: "يرجى العلم أنه يجب بإخلاء المنطقة بمحيط 800 متر حول مصنع تي بي سي في بورت نيشيس".
- ذكر المصنع أن ثلاثة اشخاص أصيبوا بجروح بينهم اثنان من الموظفين ومتعاقد.
- وقالت مجموعة "تي بي سي" إن الانفجار وقع في "وحدة معالجة عند الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش".
- المجموعة: الحريق لا يزال مستمرا، ولكننا سنسيطر عليه بالسرعة الممكنة.
- ويقع مصنع المواد البتروكيميائية الذي حدث فيه الانفجار على بعد 135 كيلومترا عن هيوستن إحدى المدن الكبرى في الولايات المتحدة.
- ويعمل في المنشأة أكثر من 200 شخص، بحسب موقع المجموعة.
- وتنتج المنشأة غاز البوتادين السريع الاشتعال والمستخدم في صناعة المطاط الاصطناعي وغيره من البتروكيماويات مثل البوتان.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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