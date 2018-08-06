الاثنين 6 أغسطس 2018 10:36
شاهد: انفجار سيارة بالقرب من وسط القاهرة
قال التلفزيون المصري اليوم الإثنين إن سيارة اشتعلت عند مطلع كوبري أكتوبر في منطقة الدقي القريبة من وسط القاهرة.
وقالت وكالة رويترز إن شاهدا سمع دوي انفجار قوي، وإن مراسليها رأوا سحب دخان كثيفة تتصاعد في سماء المنطقة الواقعة في محافظة الجيزة جنوبي القاهرة.
ولم يتضح على الفور سبب الانفجار ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات.
وأظهرت مقاطع مصورة بثتها وسائل إعلام مصرية قطعا متناثرة من السيارة المنفجرة، بينما انبعثت النيران وأعمدة الدخان من السيارة المحترقة.
المصدر
رويترز
الجزيرة مباشر
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