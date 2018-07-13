مصر
الجمعة 13 يوليو 2018 00:35

شاهد: انفجار خزاني وقود قرب مطار القاهرة

نقلت وكالة رويترز عن وزير الطيران المدني المصري قوله إن انفجارا وقع في خزانين للوقود خارج محيط مطار القاهرة.

ونقلت الوكالة عن الوزير يونس المصري إن حركة الطيران بالمطار لم تتأثر بالانفجار وتسير بطريقة طبيعية. وقالت مصادر في وقت سابق إنه تم تعليق الرحلات بالمطار كإجراء احترازي.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية عن مصادر إن الحريق نشب في محطة وقود خارج حرم المطار.

ونقلت مواقع صحف ووسائل إعلام مصرية عن مصادر أمنية إنه لم تقع أي إصابات نتيجة للحريق.

المصدر
وسائل إعلام مصرية
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مصر
مطار القاهرة

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