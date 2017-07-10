الصراع في العراق
الاثنين 10 يوليو 2017 19:05

شاهد: انفجارات في الموصل مع إعلان العبادي النصر على تنظيم الدولة

واصلت القوات العراقية (الاثنين) القتال ضد عشرات من مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية الذين لا يزالون يقاومون في الموصل مع إعلان الحكومة النصر على تنظيم الدولة في المدينة.

وترددت أصداء طلقات الرصاص والانفجارات في المدينة فيما قصف التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة المواقع القليلة المتبقية في أيدي مقاتلي التنظيم.

وتأتي هذه الانفجارات بينما أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي النصر على تنظيم الدولة في الموصل، لكن ضابطا في الجيش قال إن المسلحين ما زالوا يسيطرون على رقعة صغيرة من المدينة، التي كان التنظيم قد أعلن منها قيام "خلافة" قبل ثلاث سنوات.

وعقد العبادي اجتماعات في المدينة مع قادة عسكريين وسياسيين في جو احتفالي.

المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز
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العراق
الموصل
تنظيم الدولة الإسلامية
جامع النوري الكبير
انفجارات

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