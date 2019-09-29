السعودية
الأحد 29 سبتمبر 2019 15:55

شاهد: اندلاع حريق بمحطة قطار الحرمين في جدة

حريق اندلع في محطة قطار الحرمين السريع بحي السليمانية في مدينة جدة
أعلن الدفاع المدني في مدينة جدة، غربي السعودية، اليوم الأحد أنه يعمل على مكافحة حريق اندلع في محطة "قطار الحرمين" بالسليمانية.
التفاصيل
  • قالت مديرية الدفاع المدني بالسعودية اليوم الأحد إن حريقا اندلع في محطة قطار الحرمين السريع بحي السليمانية في مدينة جدة.
  • أضافت على تويتر أنه لا توجد أنباء فورية عن وقوع إصابات.
  • من جانبها أوضحت صفحة (إمارة منطقة مكة) على تويتر أن الحريق اندلع بسقف المحطة.
  • أظهرت اللقطات التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي تصاعد الدخان الكثيف من موقع الحريق. 
  • بلغت تكلفة خط السكك الحديدية لقطار الحرمين 6.7 مليار يورو (7.3 مليار دولار) ويقطع مسافة 450 كيلومترا.
  • يربط الخط مدينتي مكة والمدينة بمدينة جدة المطلة على البحر الأحمر. وافتتح المشروع في سبتمبر/ أيلول من العام الماضي.

المصدر
وسائل إعلام
الجزيرة مباشر
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الدفاع المدني

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