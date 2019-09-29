الأحد 29 سبتمبر 2019 15:55
شاهد: اندلاع حريق بمحطة قطار الحرمين في جدة
أعلن الدفاع المدني في مدينة جدة، غربي السعودية، اليوم الأحد أنه يعمل على مكافحة حريق اندلع في محطة "قطار الحرمين" بالسليمانية.
التفاصيل
- قالت مديرية الدفاع المدني بالسعودية اليوم الأحد إن حريقا اندلع في محطة قطار الحرمين السريع بحي السليمانية في مدينة جدة.
- أضافت على تويتر أنه لا توجد أنباء فورية عن وقوع إصابات.
- من جانبها أوضحت صفحة (إمارة منطقة مكة) على تويتر أن الحريق اندلع بسقف المحطة.
- أظهرت اللقطات التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي تصاعد الدخان الكثيف من موقع الحريق.
- بلغت تكلفة خط السكك الحديدية لقطار الحرمين 6.7 مليار يورو (7.3 مليار دولار) ويقطع مسافة 450 كيلومترا.
- يربط الخط مدينتي مكة والمدينة بمدينة جدة المطلة على البحر الأحمر. وافتتح المشروع في سبتمبر/ أيلول من العام الماضي.
المصدر
وسائل إعلام
الجزيرة مباشر
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