طرائف
الخميس 20 أبريل 2017 20:39

شاهد: اندرلخت يتدرب في الحديقة قبل مباراة مانشستر يونايتد

تفاجأ أحد سكان مدينة مانشستر الإنجليزية بفريق اندرلخت البلجيكي وهو يجري تدريبا في إحدى الحدائق بالمدينة قبل مباراتهم مع فريق مانشستر يونايتد.

وأظهر فيديو، نشرته صحيفة ديلي ميل البريطانية، لاعبي الفريق البلجيكي وهم يجرون تدريبا خفيفا قبل ساعات من مباراة الإياب للدور ربع النهائي لمسابقة الدوري الأوربي لكرة القدم.

وانتهت مباراة الذهاب بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما.

ويحتل يونايتد المركز الخامس في الدوري بفارق أربع نقاط خلف مانشستر سيتي وله مباراة مؤجلة ويحتاج لإنهاء الموسم بين الأربعة الكبار أو الفوز بلقب الدوري الأوربي ليتأهل لدوري الأبطال الموسم المقبل.

المصدر
ديلي ميل
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مانشستر يونايتد
الدوري الأوربي لكرة القدم
اندرلخت البلجيكي
تدريب

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