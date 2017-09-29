الجمعة 29 سبتمبر 2017 09:37
شاهد: انتشال جثث 15 من لاجئي الروهينغيا قبالة سواحل ميانمار
قال مسؤولون بالشرطة في بنغلاديش إن قاربا يقل 130 من الروهينجا الفارين من العنف في ميانمار انقلب قبالة خليج البنغال مساء الخميس، ما أسفر عن غرق 15 شخصا على الأقل.
وقال مكتب لمنظمة الهجرة الدولية في بنغلادش على تويتر إن أغلب الجثث لأطفال.
وقالت الشرطة في بنغلاديش إن 10 أشخاص آخرين نقلوا للعلاج في مستشفى بمدينة كوكس بازار في بنغلاديش.
وتتواصل جهود الإنقاذ، لكن عدد الأشخاص المفقودين لم يتضح بعد.
ومنذ 25 أغسطس/آب يشن جيش ميانمار ومتطرفون بوذيون حملة دامية ضد مسلمي الروهينغيا في ولاية أراكان، أسفرت عن مقتل المئات ولجوء أكثر من نصف مليون شخص إلى الدول المجاورة، لجأ أغلبهم إلى بنغلاديش.
ووصفت الأمم المتحدة الحملة ضد الروهينغيا بالتطهير العرقي، بينما اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش جيش ميانمار بارتكاب جرائم ضد الإنسانية بحق الروهينغيا.
المصدر
وكالات
الجزيرة مباشر
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