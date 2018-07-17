الهجرة غير النظامية
الثلاثاء 17 يوليو 2018 22:29

شاهد: انتشال جثتي امرأة وطفل عالقتين بحطام زورق غارق

انتشلت السفينة "أوبن آرمز"، وهي سفينة إسبانية تعمل لأهداف إنسانية (الثلاثاء) جثتي مهاجرة وطفل ميت كانتا طافيتين فوق حطام زورق في عرض البحر المتوسط.

وقال أوسكار كامبس، مؤسس منظمة غير حكومية تعني بقضايا المهاجرين:

  • إن خفر السواحل الليبيين كانوا قد أنقذوا حوالي 158 مهاجرا من الزورق الغارق لكنهم تركوا الجثث في البحر فوق الحطام.
  • أفراد طاقم السفينة عثروا على شخص ثالث كان قد تُرك في الزورق على قيد الحياة ونقلوه إلى بر الأمان.
  • ما حدث هو نتيجة مباشرة لعدم السماح لسفن المنظمات غير الحكومية بالعمل في البحر المتوسط.

 ويقود وزير الداخلية اليميني في إيطاليا ماتيو سالفيني حملة شعواء لإبعاد سفن الإنقاذ الإنسانية عن الموانئ الإيطالية.

وقال إنه يتعين على الدول الأوربية أن تجد سبيلا لمنع المهاجرين قبل مغادرة أفريقيا أو إعادة القوارب التي تحمل طالبي اللجوء إلى الموانئ التي أتوا منها، بما في ذلك الموانئ الليبية.

المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز
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الهجرة غير الشرعية
ليبيا
خفر السواحل الليبي
مهاجرون
البحر المتوسط
إيطاليا
وزير الداخلية الإيطالي

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