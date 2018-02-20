الصراع في سوريا
الثلاثاء 20 فبراير 2018 14:00

شاهد: انتشال أطفال من تحت أنقاض منازل بالغوطة الشرقية

أظهرت لقطات مفجعة، لحظة انتشال عناصر من الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) لطفل من تحت أنقاض منزل مدمر، جراء قصف قوات الأسد وروسيا للغوطة الشرقية، أمس الإثنين.

وأسفرت الغارات عن مقتل أكثر من 150 مدنيًا، بينهم سيدة وأطفالها الأربعة، وإصابة أكثر من 250 ، وسط دعوات دولية إلى وقف قصف المدنيين.

كما أظهرت لقطات أخرى أحد المنقذين يحمل طفلا مصابًا ويهرع به نحو سيارة إسعاف، وآخر ينتشل جثة طفل ثالث من تحت الحطام.

وقال مراسل الجزيرة إن سلاحي الجو السوري والروسي شنا (الإثنين) عشرات الغارات على الأحياء السكنية في مدن وبلدات الغوطة الشرقية مثل سقبا وجسرين وحمورية، فضلا عن القصف المدفعي، ما أدى إلى توقف المستشفى الميداني في مدينة سقبا عن الخدمة.

واكتظت مستشفيات الغوطة -التي تخضع لاتفاق خفض التصعيد- بالمصابين الذي زاد عددهم عن 300، بينهم الكثير من الأطفال، في منطقة تعاني نقصًا حادًا في المواد والمعدات الطبية جراء حصار محكم تفرضه قوات النظام عليها منذ 2013.

وقال الدفاع المدني السوري إن بعض الناس ما زالوا تحت الأنقاض.

وتعرضت الضواحي المستهدفة لقصف ممتد منذ أسابيع، ما أدى إلى مقتل وجرح مئات الأشخاص.

ويقول ناشطون معارضون إن القوات الحكومية جلبت تعزيزات استعدادًا لهجوم واسع النطاق على المنطقة، وهي آخر معقل رئيسي لمقاتلي المعارضة بالقرب من دمشق.

المصدر
الجزيرة مباشر
أسوشيتد برس
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