كندا
الاثنين 10 أبريل 2017 19:04

شاهد: انتشال أربعة قتلى بعد انهيار ثلجي من قمة جبل

قالت الشرطة الكندية في بيان (الأحد) إنها انتشلت جثث أربعة متنزهين فقدوا أمس عندما وقع انهيار ثلجي شمالي فانكوفر وإنها لا تزال تبحث عن شخص مفقود.

وتلقت الشرطة مُكالمة استغاثة (السبت) الماضي من أحد المتنزهين بعد انهيار على قمة جبل هارفي الذي يقع على بعد 33 كيلومترا شمالي فانكوفر بمنطقة خليج ليونز.

ونقلت محطة (سي.بي.سي نيوز) عن أحد أفراد فريق الإنقاذ قوله إن المجموعة ربما سقطت من ارتفاع 500 متر.

المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز
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انهيار ثلجي
قمة جبل
مقتل أربعة
الشرطة الكندية
تزلج على الجليد

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