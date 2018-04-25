حوادث
الأربعاء 25 أبريل 2018 09:50

شاهد: امرأة صينية تعرقل طفلا في الرابعة عمدا

رويترز
قالت وسائل إعلام صينية إن طفلا في الرابعة من عمره نقل للمستشفى نتيجة سقوطه بعدما عرقلته امرأة صينية، وصفت بأنها حامل، في أحد المطاعم بشكل متعمد.

وقالت وسائل إعلام رسمية إن الحادثة وقعت في 19 أبريل/نيسان بمدينة باوجي في مقاطعة شانشي شمال غرب البلاد.

وأظهر تسجيل كاميرات المراقبة التي بثتها وسائل إعلام رسمية أن السيدة كانت تجلس إلى جوار الباب عندما لمستها إحدى أشرطة ستارة بلاستيكية أثناء دخول الصبي إلى المطعم.

ويظهر الفيديو أن السيدة وضعت رجلها استعدادا لعرقلة الصبي ثم مدتها أثناء مروره لتسقطه على وجهه أثناء خروجه من الباب.

وقالت وسائل الإعلام الصينية إن والدي الطفل اصطحباه للمستشفى بسبب إصابته بكدمات في رأسه إثر سقوطه، وقالت أم الطفل إن ابنها مصاب بعيب خلقي في القلب منذ ولادته، لكنه في حالة صحية جيدة.

وقالت وسائل الإعلام إن السيدة مرتكبة الواقعة اعتذرت للأسرة في مركز للشرطة.

المصدر
رويترز
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