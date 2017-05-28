شاهد: امرأة تصفع ابنها المصاب داخل حلبة الملاكمة

نشرت قناة "FIGHT NIGHTS TV" على يوتيوب، لقطات صادمة ترصد تعرض ملاكم MMA روسي لإهانة شديدة وصفعة على الوجه من والدته داخل الحلبة لخسارته أمام خصمه.

وأظهرت اللقطات الملاكم فيكتور كيشيغين وهو يتعرض للضرب المبرح من منافسه حتى تساقطت منه الدماء، وذلك أثناء مسابقة دولية للفنون القتالية المختلطة في مدينة يكاترينبورغ الروسية، حتى استسلم وخسر المباراة، ما أثار غضب والدته آنا أزوفسكايا.

وظهرت والدة اللاعب وهي تصرخ وتصيح أثناء المباراة من خارج قفص الملاكمة تشجيعًا لابنها كي يستمر في المنافسة ولا يستسلم.

وبمجرد أن أعلن الحكم نتيجة المباراة وفوز الخصم، حتى انفجرت الأم في موجة غضب وظلت توبخ ابنها بصوت عال قبل أن تصعد إلى حلبة الملاكمة وتصفعه على وجهه غير مهتمة بإصابته والدماء التي تسيل على وجهه، ما عرض اللاعب للإحراج.