بريطانيا
الخميس 4 مايو 2017 13:57

شاهد: امرأة تخطف طفلا في مركز تسوق بلندن

أطلقت الشرطة حملة للتعرف على امرأة حاولت اختطاف طفل من أمه خلال تسوقهما في مجمع تجاري بالعاصمة البريطانية.

ونشرت الشرطة تسجيلا مصورا يظهر محاولة الاختطاف التي جرى إحباطها ويظهر بوضوح صورة المرأة التي حاولت تنفيذه والتي لم يردعها سوى صيحات الأم في مركز التسوق بمدينة بيكسليهيث، جنوب شرق لندن.

وكانت الأم تقف للحساب على مشترياتها واضعة ابنها 18 شهرا في عربة التسوق.

وقدمت امرأة أخرى وأخذت تلاعب الطفل وتتحدث مع والدته قبل أن ترفعه من العربة وتسير به أمتار قبل أن تتنبه الأم لها وتلاحقها لتأخذ ابنها منها.

وقالت الشرطة إن الخاطفة من أصول أسيوية وتبلغ من العمر نحو 65 عاما.

المصدر
الجزيرة مباشر
ديلي ميل
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لندن

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