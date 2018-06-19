كأس العالم 2018
الثلاثاء 19 يونيو 2018 17:53

شاهد: اليابان تنتزع انتصارا تاريخيا من كولومبيا في المونديال

فازت اليابان 2-1 على عشرة من لاعبي كولومبيا في افتتاح مباريات المجموعة الثامنة (الثلاثاء) لتحرز أول انتصار لمنتخب آسيوي على منافس من أمريكا الجنوبية في تاريخ كأس العالم لكرة القدم.

وتعرض لاعب وسط كولومبيا كارلوس سانشيز للطرد في الدقيقة الثالثة في ثاني أسرع حالة طرد في تاريخ النهائيات.

وافتتح شينجي كاغاوا التسجيل من ركلة جزاء في الدقيقة السادسة ثم أدركت كولومبيا التعادل قبل ست دقائق على انتهاء الشوط الأول عندما سدد خوان كينتيرو ركلة حرة منخفضة مرت أسفل الحائط البشري.

وضغطت اليابان في الشوط الثاني حتى نجح يويا أوساكا في انتزاع الفوز بضربة رأس في الدقيقة 73.

وشارك جيمس رودريغيز، الذي غاب عن تشكيل كولومبيا الأساسي، بديلا على حساب كينتيرو في الدقيقة 59 لكنه فشل في ترجيح كفة فريقه.

المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز
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كأس العالم 2018
كولومبيا
اليابان
جيمس رودريجيز

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