السوبر الأفريقي
السبت 24 فبراير 2018 23:12

شاهد: الوداد المغربي بطلًا للسوبر الأفريقي للمرة الأولى في تاريخه

توّج فريق الوداد البيضاوي المغربي (السبت) بلقب كأس السوبر الأفريقي لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه.

وتغلب الوداد البيضاوي (بطل دوري أبطال أفريقيا) على ضيفه مازيمبي الكونغولي (بطل الكونفيدرالية) بهدف نظيف.

جاءت المباراة سريعة ومثيرة في مجملها من جانب لاعبي الفريقين، تبادلا الهجمات في رحلة بحث عن هدف التقدم لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وازدادت الإثارة في شوط المباراة الثاني، وأضاع الوداد فرصة التقدم في الدقيقة 55 عندما أهدر وليد الكرتي ركلة جزاء لأصحاب الأرض والجمهور.

واستمرت رحلة البحث عن هدف الفوز إلى أن جاءت الدقيقة 83 ليحرز أمين التغزاوي هدف التقدم للوداد ليخرج فائزًا باللقاء.

المصدر
الجزيرة مباشر
الأناضول
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السوبر الأفريقي
الوداد البيضاوي المغربي
مازيمبي الكونغولي
وليد الكرتي
أمين التغزاوي

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