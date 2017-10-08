الصين
الأحد 8 أكتوبر 2017 10:25

شاهد: الوحدة تدفع صينية في السبعين إلى التحليق في الهواء

تثبت الصينية لي شياكسين إن التقدم الإنسان في العمر ليس مبررا للكسل والخمول، بل قد يتيح له الوقت لممارسة رياضات لا يمارسها إلا الشباب الأقوياء.

فبعد تقاعدها عام 2004 ووفاة زوجها، بدأت لي تشعر بالوحدة فلبت دعوة أصدقائها لتجربة بعض الرياضات التي تتطلب ممارستها قوة بدنية مثل التجديف.

وبالفعل وجدت لي نفسها في ركوب الدراجات في الجبال والسباحة، بما في ذلك في فصل الشتاء، والتجديف.

وفي عام 2008 بينما كانت لي تقوم بجولة رياضية على ضفاف أحد الأنهار، لفت نظرها مجموعة من الأشخاص ممن يمارسون رياضة الطيران الشراعي بالمظلة.

وحاولت لي ممارسة هذه الرياضة التي تتطلب قوة بدنية، بدءا من فتح المظلة التي يصل وزنها إلى 10 كيلوغراما إلى العدو من أجل اكتساب سرعة للارتفاع عن الأرض.

وحاول مدربها ثنيها عن ممارسة هذه الرياضة لما عانته من عدة سقطات مؤلمة. لكن لي قررت أن تتعلم الطيران بالمظلة خلال عام واحد.

وبعد بالفعل نجحت لي فيما خططت إليها ونجحت في تعليم نفسها بنفسها وحلقت للمرة الأولى عام 2009.

وتقول لي إنها محظوظة لتمكنها من ممارسات رياضات كثيرة في هذا العمر المتقدم لتعوض الكثير مما فاتها وهي صغيرة.

المصدر
اسوشيتد برس
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الصين
كبار السن
رياضات بدنية
مسنون

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