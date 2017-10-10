حوادث
الثلاثاء 10 أكتوبر 2017 10:12

شاهد: النيران تأكل حمولة طائرة أمريكية بمطار هونغ كونغ

تحطمت طائرة نفاثة تابعة لشركة أمريكان إيرلاينز الأمريكية بعد اشتعال النيران بحمولتها في مطار هونغ كونغ (الاثنين) وفقًا لما ذكرته وسائل إعلام محلية في الصين.

وشب الحريق في حوالى الساعة الخامسة مساء بالتوقيت المحلى (1100 بتوقيت غرينتش)، وفقا لما ذكرته صحيفة "ستاندرد" على موقعها الإلكتروني، وأضافت أن أحد عمال المطار أصيب أثناء الفرار من الحريق.

وتم إلغاء الرحلة، وفقا لما ذكرته صحيفة ستاندرد، نقلا عن موقع شركة أمريكان إيرلاينز.

وقام شاهد عيان، فضل عدم ذكر اسمه، بتصوير الحادث، حيث يمكن خلال التسجيل رؤية النيران والدخان الكثيف يتصاعد من الطائرة.

المصدر
رويترز
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مطار هونغ كونغ
طائرة أمريكية
طائرة نفاثة
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اندلاع حريق

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