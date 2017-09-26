الثلاثاء 26 سبتمبر 2017 09:41
شاهد: النحل يغزو منزلا في أستراليا
غزا آلاف النحل منزلا في أستراليا، وترك لصاحبته تذكارا لذيذا تمثل في الكثير من عسل النحل وقطع الشمع المشبعة بالعسل.
وقالت مالكة المنزل ميغان سوذرلاند إنها قضت ساعات طويلة في تنظيف المنزل من آثار غزو النحل.
وقالت سوذرلاند، التي تقيم بمنطقة نيوكاسل، لمحطة تلفزيون محلية إنها لاحظت وجود النحل خارج المنزل يوم السبت، لتكتشف لاحقا أن النحل قام بإنشاء خلية ضخمة له داخل تجاويف منزلها.
وأضافت أنها جمعت نحو 30 كيلوغراما من شمع النحل إضافة إلى عدد من الأوعية الزجاجية التي جمعت فيها عسل النحل.
المصدر
رويترز
الجزيرة مباشر