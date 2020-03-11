شاهد: النجم العالمي "ذا روك" يعطي طفلته درسا في الثقة بالنفس
وطالب ذا روك (47 عامًا) من طفلته الصغيرة "تيا" ترديد بعض الجمل التي تمتدح فيها نفسها، وتعبر عن اعتزازها وثقتها بقدراتها، مثل: "أنا فتاة جميلة"، و"أنا فتاة ذكية جدًا"، و"يمكنني فعل أي شيء".
وحاول أن يتأكد من عدم وجود أمها، قبل أن يطلب منها قول جملة أخرى؛ وهي "بابا هو الأفضل"، رددت الطفلة وراءه، ثم استدركت قائلة: "ماما هي الأفضل"، فعبر عن خيبة أمله مؤكدا أنه الأفضل.
ودون لابنته رسالة مؤثرة مصاحبة للفيديو: "سيسمع العالم عنك يوما ما يا حبيبتي الصغيرة القوية.. لا أستطيع أن أعدك بأنني سأحبك لبقية حياتك، لكني أعدك بأني سأحبك وأحميك لبقية حياتي".
ويتابع (ذا روك) على إنستغرام أكثر من 174 مليون شخص، وحقق الفيديو أكثر من 11 مليون مشاهدة خلال 3 أيام، وحظي بمشاهدة على كافة منصات التواصل الاجتماعي.
The world will one day hear from you too, my strong little love. And I can’t promise you I’ll love you for the rest of your life, but you have my word I’ll love and protect you for the rest of mine. #internationalwomensday #fatherdaughter #tiaj
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