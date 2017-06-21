شاهد: النائب العام القطري يؤكد تورط دول الحصار باختراق "قنا"

قال النائب العام القطري، علي بن فطيس المري، إن اختراق موقع وكالة الأنباء القطرية "قنا" نفذ من خلال دول الحصار المجاورة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، أن لدى الدوحة من المعلومات والأدلة ما يكفي لاتهام دول الحصار بالمشاركة في اختراق موقع وكالة الأنباء القطرية، مشيرًا إلى أن الأدلة التي بحوزة قطر كافية لتوجيه الاتهام لدول الحصار.

وأوضح المري أن اختراق وكالة الأنباء القطرية تم باستخدام أجهزة "آي فون" بها مصدر "أي بي" IP يشير إلى أرقام هواتف مستخدمة في دول مشاركة في الحصار.

وقال إنه في الأوضاع الطبيعية يتم التواصل مع هذه الدول للإفصاح عن هؤلاء الأشخاص ومحاسبتهم، لكن الوضع مختلف في ظل هذا الحصار الجائر، فمن يقوم بالحصار لن يعطيك معلومة يمكن أن تدينه في أي قضية.

وأكد النائب العام في دولة قطر أن بلاده ستلاحق كل الشركات والجهات التي تسببت بأي ضرر وقع نتيجة الحصار على مؤسسات أو شركات أو أفراد، وستطالب المتسببين فيها بالتعويض.

وقال النائب العام إن الدوحة ستلجأ إلى كل الوسائل التي تعيد لجميع المتضررين نتيجة الحصار على قطر حقوقهم عبر طرق قانونية دولية.

وأضاف أن القائمة التي أعدتها دول عربية للمشتبه بأنهم إرهابيون على صلة بـقطر لا أساس لها، مشيرا إلى أن "ما يحدث مع قطر ليس مقاطعة، بل حصار كامل وعقاب جماعي للقطريين والمقيمين".

وكانت السعودية والبحرين والإمارات ومصر أصدرت بيانًا مشتركًا، صنفت فيه شخصيات ومؤسسات خيرية من جنسيات مختلفة على أنها "إرهابية"، وتضمنت القائمة 59 شخصية من بينها الشيخ يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وكذلك 12 هيئة منها مؤسستا قطر وعيد الخيريتان.

يذكر أن قطر كانت هدفا لحملة إعلامية قادتها وسائل إعلام عدة استنادًا للأخبار المفبركة التي تم نشرها في موقع وكالة الأنباء القطرية الرسمية (قنا) بعد قرصنته، وتجاهلت تلك الأطراف نفي قطر لكل المعلومات المزعومة التي نسبت لأمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.