تونس
الخميس 18 يناير 2018 18:00

شاهد| المنصف المرزوقي: الإمارات تتدخل في شؤون تونس "بمنتهى الوقاحة"

قال المنصف المرزوقي، الرئيس التونسي السابق، إن الإمارات تمول قوى سياسية في تونس، متهما تلك القوى بأنها "عميلة للمال الإماراتي".

وأضاف المرزوقي في حوار مع موقع الجزيرة مباشر، أن الإمارات تحاول التدخل في الانتخابات الرئاسية القادمة في تونس عام 2019، بعدما سماها "الجريمة الأخلاقية التي ارتكبت في حق النساء التونسيات" في إشارة إلى منع السيدات التونسيات من السفر عبر الطائرات الإماراتية.

وأكد المرزوقي وجود شعور معادي تماما لدولة الإمارات في تونس، منوها إلى أنه كان من أوائل من حذروا من أن الإماراتيين يتدخلون في الشأن الداخلي التونسي "بمنتهى الوقاحة"، كاشفا عن وجود وعي في تونس بدور الإمارات وعملائها.

المصدر
الجزيرة مباشر
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المرزوقي
ثورات الربع العربي
الاحتجاجات
دولة الإمارات
نساء
عملاء
المال السياسي
جريمة

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