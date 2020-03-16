فيروس كورونا
الاثنين 16 مارس 2020 23:23

شاهد: الممثل البريطاني إدريس إلبا يعلن إصابته بفيروس كورونا

الممثل البريطاني إدريس إلبا
رويترز-أرشيفية
قال الممثل البريطاني إدريس إلبا، الاثنين، إن فحصا طبيا أثبت إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال إلبا (47 عاما) نجم فيلم "أفنجرز: إنفينيتي وور" (المنتقمون: الحرب اللانهائية)، في مقطع فيديو ظهر فيه مع زوجته نشره في صفحته على تويتر "أثبت تحليل صباح اليوم إصابتي بفيروس كوفيد19.

أنا في حالة جيدة ولم تظهر أي أعراض حتى الآن لكنني في عزل ذاتي منذ اكتشاف احتمال تعرضي للفيروس. الزموا منازلكم وكونوا عمليين. سأواصل اطلاعكم على حالتي.. لا داعي للذعر".

وقال إلبا إنه أجرى الفحص لأنه اكتشف يوم الجمعة أنه خالط شخصا مصابا. ولم يحدد هوية الشخص.

وإلبا ثاني شخصية شهيرة في هوليوود تعلن إصابتها بالفيروس. فقد أعلن توم هانكس وزوجته ريتا ويلسون إصابتهما الأسبوع الماضي.

المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز
كلمات مفتاحية
فيروس كورونا
إدريس إلبا

اقرأ أيضا

Thumbnail
شاهد: أول متطوعة في العالم تحصل على جرعة اختبار لقاح فيروس كورونا
Thumbnail
شاهد: استنجدت بالسيسي للحجر على الكويتيين.. مهندسة مصرية تثير الجدل
Thumbnail
إيطاليا: 349 وفاة جديدة بكورونا يرفع العدد إلى 2158
Thumbnail
كورونا.. قطر تغرد وحيدة وسط هبوط جماعي بالبورصات العربية
Thumbnail
وضع وزير الدفاع الأمريكي ونائبه في الحجر الصحي بسبب كورونا

الأكثر قراءة

  1. شاهد: أول متطوعة في العالم تحصل على جرعة اختبار لقاح فيروس كورونا
  2. شاهد: استنجدت بالسيسي للحجر على الكويتيين.. مهندسة مصرية تثير الجدل
  3. شاهد: الممثل البريطاني إدريس إلبا يعلن إصابته بفيروس كورونا
  4. إيطاليا: 349 وفاة جديدة بكورونا يرفع العدد إلى 2158
  5. كورونا.. قطر تغرد وحيدة وسط هبوط جماعي بالبورصات العربية