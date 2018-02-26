مأساة الروهينغيا
الاثنين 26 فبراير 2018 12:19

شاهد: الممثلة الأمريكية أشلي جود تزور مخيما للروهينغيا ببنغلاديش

زارت أشلي جود، الممثلة الأمريكية، وسفيرة النوايا الحسنة لصندوق الأمم المتحدة للسكان، مخيماً للاجئي الروهينغيا في بنغلاديش.

وقالت جود من مخيم في "بازار كوكس"، القريب من الحدود مع ميانمار، إنها صُدمت من حكايات الاغتصاب الوحشية التي سمعتها من النساء هناك.

وأعربت جود عن أملها في توفير أماكن آمنة للنساء تمكنهن من الحصول على الدعم النفسي والاجتماعي.

وتشير تقديرات منظمة أطباء بلا حدود إلى أن 6700 مدني من الروهينغيا قتلوا خلال الشهر الأول من الأعمال الانتقامية التي بدأت في 25 أغسطس/آب 2017، ووثقت جماعات حقوقية ثلاث مذابح وقعت على نطاق واسع.

ودفعت المذابح وأعمال العنف نحو 700 ألف شخص من الروهينغيا إلى ترك قراهم واللجوء إلى بنغلاديش المجاورة.

يُذكر أن نحو مليون من مسلمي الروهينغيا في مخيمات بولاية أراكان (راخين) حرموا من حق المواطنة بموجب قانون أقرته الحكومة عام 1982، إذ تعتبرهم مهاجرين غير نظاميين من بنغلاديش، في حين تصنفهم الأمم المتحدة "الأقلية الدينية الأكثر اضطهادا بالعالم".

المصدر
أسوشيتد برس
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آشلي جود
الروهينيغيا
ميانمار
اغتصاب
نساء
بنغلاديش

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