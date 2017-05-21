شاهد.. الملك سلمان: النظام الإيراني "رأس الإرهاب العالمي"

أكد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الأحد، أن "النظام الإيراني هو رأس الإرهاب العالمي".

وأضاف، خلال افتتاحه القمة العربية الإسلامية الأمريكية، بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وقادة عشرات الدول العربية والإسلامية، أن إيران "رأس الإرهاب العالمي. ولكننا لا نأخذ الشعب الإيراني بجريرة نظامه".

واعتبر أن "النظام الإيراني وحزب الله والحوثيين وداعش والقاعدة متشابهون".

وأكد الملك سلمان في كلمته على أن الدول المشاركة في القمة شريك مهم في مكافحة الإرهاب.

وشدد على أن مشاركة ترامب في القمة دليل على اهتمام واشنطن بالمنطقة، وأكد ضرورة التعاون في القضاء على الإرهاب بكل أشكاله.

كما أكد أن "بعض المنتسبين للإسلام يشوهون الدين"، وأن "الإسلام دين سلام وتعايش وتسامح".

وأضاف : "نرفض وندين فرز الشعوب على أساس ديني أو طائفي".