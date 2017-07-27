أرقام قياسية
الخميس 27 يوليو 2017 11:46

شاهد: المكسيك تسجل رقما قياسيا بأكبر شطيرة من 60 مكونا

تجمعت الحشود في حي فينوستيانو كارانزا بمكسيكو سيتي، الأربعاء، لمشاهدة الطهاة المحترفين الذين سجلوا رقمًا قياسيًا بصناعة أكبر شطيرة من نوع "تورتا" أو "التورتا السوبر".

ووفقا للمنظمين، فإن شطيرة "تورتا" البالغة طولها 67 مترًا (220 قدمًا) سجلت رقمًا محليًا جديدًا كأطول شطيرة أعدت في أمريكا اللاتينية، للسنة الرابعة عشرة على التوالي.

وقد ساعدت السلطات المحلية وعشرات المؤسسات المحلية المكرسة لإعداد هذه الوجبة الخفيفة المكسيكية الشعبية جدا في هذا الجهد.

تختلف تلك الشطيرة عن الشطيرة التقليدية، فـ"تورتا" أكبر في الحجم ويمكن أن تتكون من مجموعة متنوعة من المنتجات.

وتم خلط الآلاف من قطع الخبز والخس والبصل والطماطم مع أكثر من 60 المكونات، بما في ذلك مئات من ليتر من المايونيز والخردل والصلصات الحارة.

كان لكل قسم من تورتا السوبر نكهة مختلفة قام بها عديد من الطهاة المحليين المحترفين كل حسب ذوقه.

وينطلق تحدي "تورتا السوبر" في معرض لمدة 3 أيام، ويهدف إلى رفع حالة الطلب على الشطيرة المكسيكية.

والسنوات الأخيرة اتخذت "تورتا" المقعد الخلفي لزيادة استهلاك الوجبات السريعة و الشامل.

المصدر
رويترز
كلمات مفتاحية
المكسيك
مكسيكو سيتي
شطيرة التورتا
تورتا سوبر
رقم قياسي محلي جديد
طهاة محترفون
حشود
تجمع
شطيرة مكسيكية

اقرأ أيضا

Thumbnail
شاهد: الأمطار الغزيرة تسبب فوضى وتعطل الحياة شمال الهند
Thumbnail
شاهد: الملايين يعانون من الجوع في جنوب السودان

الأكثر قراءة

  1. شاهد: وفاة قارئ إندونيسي شهير أثناء تلاوته القرآن
  2. شاهد: لحظة انفجار لغم في جرافة
  3. شاهد: الجيش المصري يصفي عددا من شباب سيناء عقب اعتقالهم
  4. نشطاء: صورة للرئيس المصري في وضع "مُهين" برفقة ترمب
  5. شاهد: لحظة مروعة لانفجار أنبوب مياه في أوكرانيا