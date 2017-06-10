كأس الأمم الأفريقية
السبت 10 يونيو 2017 20:13

شاهد: المغرب يخسر بهدف أمام الكاميرون في تصفيات كأس الأمم الأفريقية

خسر المغرب صفر- 1 خارج ملعبه أمام الكاميرون بطل افريقيا في مشوار الفريقين في تصفيات كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2019.

وأحرز فينسن أبو بكر الهدف الوحيد للكاميرون في الدقيقة 28 عندما استغل تمريرة طويلة وسدد كرة منخفضة من داخل منطقة الجزاء في الشباك.

وتصدرت الكاميرون، التي تستضيف النهائيات القادمة، المجموعة الثانية مبكرا بالتساوي مع مالاوي التي فازت 1-صفر على جزر القمر.

وقال المدير الفني للمغرب الفرنسي إيرفي رينار إن فريقه لم يستغل الفرص التي أتيحت له في الشوط الثاني معترفا بعدم فاعلية فريقه خلال الشوط الأول.

المصدر
وكالات
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الكاميرون

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