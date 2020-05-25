عيد الفطر
الاثنين 25 مايو 2020 14:40

شاهد: المطربة الأمريكية جينيفر غراوت تتلو آيات قرآنية وتغني "يا ليلة العيد"

قدمت المغنية الأمريكية المسلمة جينيفر غراوت، تلاوة لآيات قرآنية من سورة الفرقان، وذلك خلال لقاء مع برنامج المسائية على الجزيرة مباشر، في مساء أول أيام عيد الفطر المبارك.

وتلت جينيفر 6 آيات بدءًا من قوله تعالى "وسبح وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا (58)، وحتى الآية الكريمة "وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلامًا (63)".

ومن داخل الحجر المنزلي في ولاية فيرمونت الأمريكية، هنأت جينيفر المسلمين في كل بقاع الأرض بمناسبة عيد الفطر، على طريقتها الخاصة، فأطربت الجمهور بمقطع من أغنية "يا ليلة العيد" الشهيرة لكوكب الشرق أم كلثوم.

وتعد "يا ليلة العيد" التي أنتجت عام 1944، أشهر أغنية ترتبط في أذهان العرب والمسلمين بعيدي الفطر والأضحى، وتقول بعض كلماتها بالعامية المصرية "يا ليلة العيد آنستينا وجددتي الأمل فينا.. هلالك هل لعنينا فرحنا له وغنينا.. وقلنا السعد حيجينا.. على قدومك يا ليلة العيد".

وعن حياتها في الحجر بسبب كورونا، حكت جينيفر كيف تقضي أيامها داخل الحجر خاصة خلال شهر رمضان، وقالت إنها عملت على تحسين تلاوتها للقرآن الكريم.

وقالت إنها افتقدت السفر كثيرًا والخروج، لكنها نصحت الجميع بألا يستسلموا للمشاعر السلبية وأن يبقوا إيجابيين ومنتجين، فالجميع لديه إنترنت ويمكن استغلاله في تعلم لغة أو مهارة جديدة أو حفظ القرآن.

وتابعت "كنت أعمل على تحسين تلاوتي للقرآن الكريم خصوصًا خلال شهر رمضان ورأيت أن تلك أفضل فترة للقيام بذلك، ولم أكن أدرك انني سأحب وأغرق بشكل كبير في القرآن، وأميل لأن أواصل التلاوة والتجويد في المستقبل".

المصدر
الجزيرة مباشر

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