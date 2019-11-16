شاهد: المصري طارق مؤمن يتوج ببطولة العالم للإسكواش في قطر

تغلب مؤمن (31 عاما) في المباراة النهائية على النيوزلندي بول كول بثلاثة أشواط نظيفة ليحقق بطولة العالم للمرة الأولى في تاريخه

توج المصري طارق مؤمن بلقب بطولة العالم للإسكواش التي أقيمت في العاصمة القطرية الدوحة في الفترة من الثامن حتى 15 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي.

وتغلب مؤمن (31 عاما) في المباراة النهائية على النيوزلندي بول كول بثلاثة أشواط نظيفة، ليحقق بطولة العالم للمرة الأولى في تاريخه.

وكان مؤمن قد تأهل للنهائي بعد فوزه على منافسه الألماني سيمون روزنر بنتيجة (3-1) في دور نصف النهائي، فيما تأهل النيوزلندي بول كول، عقب انتصاره على المصري مروان الشوربجي بنتيجة (3-2).

وكان مؤمن، المصنف الثالث عالميا، تأهل لنهائي بطولة العالم للإسكواش في مدينة شيكاغو الأمريكية، لكنه خسر أمام مواطنه علي فرج.

ويبغ مجموع جوائز المسابقة 355 ألف دولار أمريكي، وشهدت البطولة مشاركة 15 لاعباً مصرياً من أصل 64 لاعباً.

وبذلك تحتفظ مصر بلقب بطولة العالم للإسكواش للرجال والسيدات للعام الرابع على التوالي.

وتشهد رياضة الإسكواش هيمنة مصرية في فئة الرجال والسيدات على حد سواء، إذ يتواجد 6 لاعبين مصريين ضمن تصنيف أفضل 10 لاعبين في العالم، كما فاز لاعبون مصريون بلقب بطولة العالم 10 مرات منذ العام 2003.

وتحتكر البطلات المصريات لقب بطولة العالم على مدار سبع سنوات متتالية، ومن ثم تهيمن اللاعبات المصريات على التصنيف العالمي للعبة بتواجد أربعة منهن بين أفضل 5 لاعبات في العالم.