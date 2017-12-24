الدوري الإنجليزي
الأحد 24 ديسمبر 2017 00:59

شاهد: المصري رمضان صبحي يسجل أول هدف له في الدوري الإنجليزي

سجل الجناح المصري الدولي الصاعد رمضان صبحي أول هدف له في الموسم الأول له بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم السبت.

وأحرز صبحي الهدف الثالث لفريق ستوك سيتي ليساهم في فوزه على ضيفه وست بروميتش البيون 3 -1 ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء هدف صبحي في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للمباراة بعد مجهود رائع من إيريك ماكسيم شوبو موتينج الذي انفرد بالمرمى تماما لكنه فضل التمرير لزميله المصري الذي سدد دون عناء في الشباك الخالية.

ونجح صبحي في تسجيل أول هدف له مع ستوك سيتي بعد 29 مباراة شارك فيها مع الفريق على مدار موسمين منذ انتقاله اليه قادما من الأهلي المصري.        

المصدر
الألمانية
بي إن سبورتس
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الدوري الإنجليزي
الدوري الإنجليزي الممتاز
ستوك سيتي
رمضان صبحي
الأهلي المصري

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