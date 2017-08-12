الدوري الإنجليزي الممتاز
السبت 12 أغسطس 2017 20:25

شاهد: المصري حجازي يقود وست بروميتش للفوز على بورنموث

قاد المصري أحمد حجازي فريقه الجديد وست بروميتش ألبيون للفوز في مباراته الأولى بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم على بورنموث بهدف مقابل لا شيء.

وسجل حجازي، المعار من الأهلي بطل مصر، الهدف الوحيد لصالح وست بروميتش في الدقيقة 31 بعدما حول برأسه تمريرة كريس برنت العرضية من اليمين إلى الشباك من بين قدمي أسمير بيغوفيتش حارس بورنموث.

وحاصر بورنموث منافسه في منطقة جزائه في أغلب الشوط الثاني لكنه واجه صعوبات في العثور على مساحات كافية وصمد وست بروميتش ليخرج بالنقاط الثلاث للمباراة.

المصدر
رويترز
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الدوري الإنجليزي الممتاز
أحمد حجازي
وست برومبتش

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