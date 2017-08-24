هجوم برشلونة
الخميس 24 أغسطس 2017 21:08

شاهد: المشتبه بهم في تنفيذ هجوم برشلونة يتسوقون قبل الهجوم

أظهرت لقطات من كاميرا مراقبة في محطة للوقود قرب بلدة كامبريلس الإسبانية ثلاثة مهاجمين قتلوا بالرصاص في البلدة ليلة الهجوم على برشلونة وهم يتسوقون قبل ساعات من الهجوم.

ووفقا لصحيفة "أرا" المحلية التي نشرت اللقطات، زار المهاجمون محطة الوقود أربع مرات خلال يوم الهجوم.

وذكرت الصحيفة أن المهاجمين كانوا يرتادون المحطة بشكل منتظم وكانوا يشحنون بطاقات الدفع المسبق منها.

وأضافت أنه خلال يوم الهجوم اشتروا الخبز والبيض وقداحات من المحطة.

ودهست سيارة فان عددا من الحشود في شارع لاس رامبلاس المزدحم ببرشلونة قبل أسبوع فقتلت 13 شخصا . وقُتل شخصان آخران أثناء محاولة السائق الفرار في هجوم منفصل بكامبريلس.

المصدر
رويترز
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هجوم لاس رامبلاس

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