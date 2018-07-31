الثلاثاء 31 يوليو 2018 14:54
شاهد: المريخ يصل لأقرب نقطة من الأرض منذ 15 عاما
قالت إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) إن كوكب المريخ وصل إلى أقرب نقطة له من الأرض، الثلاثاء، إذ كان على مسافة 57.6 مليون كيلومتر.
ووفقًا لناسا، فهذه هي أقرب مسافة بين الكوكبين منذ أغسطس/آب عام 2003 حين بلغت المسافة بينهما 55.6 مليون كيلومتر.
ومن المتوقع أن يصل الكوكبان إلى مثل هذا القرب تقريبا بعد 17 عامًا.
وقالت ناسا إن المسافة بين الكوكبين ستكون أقرب مما وصلت إليه اليوم وستبلغ 56.9 مليون كيلومتر في 11 من سبتمبر/أيلول 2035.
المصدر
رويترز
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