الجمعة 17 يناير 2020 12:20
شاهد: المرشد الإيراني يلقي خطبة الجمعة للمرة الأولى منذ 8 أعوام
يلقي المرشد الإيراني علي خامنئي خطبة الجمعة في العاصمة طهران للمرة الأولى منذ 8 أعوام.
وفيما يلي أبرز مضامين خطبته
- سليماني كان أقوى القادة في مكافحة الإرهاب على مستوى المنطقة.
- القائد سليماني كان يقتحم الخطوط الأمامية وكان العامل الفعال في دحر عناصر داعش في سوريا والعراق.
- الولايات المتحدة لم تستطع مواجهة سليماني وجها لوجه.
- الصفعة التي وجهها الحرس الثوري الإيراني للولايات المتحدة ضربة لهيبتها واستكبارها.
- الولايات المتحدة كشفت عن طبيعتها الإرهابية بقتل سليماني.
- اغتيال سليماني عار على الإدارة الأمريكية.
- الولايات المتحدة هي من أسست داعش لتكون هدفا لإيران.
- الحرس الثوري الإيراني يحمي أمن إيران.
- سقوط الطائرة الأوكرانية كان حادثا مأساويا.
- الحرس الثوري قام بتوضيح ملابسات حادث تحطم الطائرة ولكن لابد من المتابعة لعدم تكرار مثل هذه الحوادث.
- الإعلام الأمريكي حاول التركيز على سقوط الطائرة الأوكرانية للتغطية على اغتيال سليماني.
- بريطانيا وفرنسا وألمانيا هددت بإحالة الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن.
- لا يمكن الوثوق بالأطراف الأوروبية الثلاثة في الاتفاق النووي.
- فرنسا وبريطانيا وألمانيا تخدم مصالح الولايات المتحدة.
- القوى الغربية وبالاعتماد على السلاح والإعلام الكاذب استطاعت السيطرة على المنطقة.
- شعوب المنطقة استيقظت ومصيرها يكمن في التحرر من الهيمنة الأمريكية.
المصدر
الجزيرة مباشر