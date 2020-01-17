إيران
الجمعة 17 يناير 2020 12:20

شاهد: المرشد الإيراني يلقي خطبة الجمعة للمرة الأولى منذ 8 أعوام

المرشد الأعلى لإيران آية الله علي خامنئي
المرشد الإيراني علي خامنئي
غيتي-أرشيف
يلقي المرشد الإيراني علي خامنئي خطبة الجمعة في العاصمة طهران للمرة الأولى منذ 8 أعوام.
وفيما يلي أبرز مضامين خطبته
  • سليماني كان أقوى القادة في مكافحة الإرهاب على مستوى المنطقة.
  • القائد سليماني كان يقتحم الخطوط الأمامية وكان العامل الفعال في دحر عناصر داعش في سوريا والعراق.
  • الولايات المتحدة لم تستطع مواجهة سليماني وجها لوجه.
  • الصفعة التي وجهها الحرس الثوري الإيراني للولايات المتحدة ضربة لهيبتها واستكبارها.
  • الولايات المتحدة كشفت عن طبيعتها الإرهابية بقتل سليماني.

  • اغتيال سليماني عار على الإدارة الأمريكية.
  • الولايات المتحدة هي من أسست داعش لتكون هدفا لإيران.
  • الحرس الثوري الإيراني يحمي أمن إيران.
  • سقوط الطائرة الأوكرانية كان حادثا مأساويا.
  • الحرس الثوري قام بتوضيح ملابسات حادث تحطم الطائرة ولكن لابد من المتابعة لعدم تكرار مثل هذه الحوادث.
  • الإعلام الأمريكي حاول التركيز على سقوط الطائرة الأوكرانية للتغطية على اغتيال سليماني.
  • بريطانيا وفرنسا وألمانيا هددت بإحالة الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن.
  • لا يمكن الوثوق بالأطراف الأوروبية الثلاثة في الاتفاق النووي.
  • فرنسا وبريطانيا وألمانيا تخدم مصالح الولايات المتحدة.
  • القوى الغربية وبالاعتماد على السلاح والإعلام الكاذب استطاعت السيطرة على المنطقة.
  • شعوب المنطقة استيقظت ومصيرها يكمن في التحرر من الهيمنة الأمريكية.
المصدر
الجزيرة مباشر

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