الاثنين 24 يوليو 2017 16:22
شاهد| المدير التنفيذي لـ"هيومن رايتس ووتش": قطر فوق الشبهات
قال كينيث روث المدير التنفيذي لمنظمة هيومن رايتس ووتش أن هناك دعما سعوديا واضحا لتعليم الفكر المتطرف، مشيرا إلى أن السعودية تقوم بقتل المدنيين الأبرياء في اليمن.
وأضاف روث في كلمته اليوم خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي حول حرية التعبير والمنعقد في قطر بمشاركة أكثر من 200 منظمة ومؤسسة دولية، أن قطر فوق كل الشبهات نتيجة إجراءات اتخذتها وقوانين شرعتها لضمان حرية الرأي والتعبير، وأن الجزيرة تواصل دورها باعتبارها عنصرا "مخيفا" للديكتاتوريات العربية.
المصدر
الجزيرة مباشر
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