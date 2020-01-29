الأربعاء 29 يناير 2020 16:07
شاهد: المخرج رائد أنضوني ومعاناة الفلسطينيين في سجون الاحتلال
الفنان والمخرج الفلسطيني رائد أنضوني يحول تجربته الشخصية في سجون الاحتلال لأعمال فنية.
يستضيف برنامج حوار مباشر الآن على موقع الجزيرة مباشر من باريس المخرج الفلسطيني رائد أنضوني الذي فاز فيلمه (اصطياد أشباح) بجائزة مهرجان برلين للأفلام التسجيلية.
ويتعرض الفيلم لمعاناة الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال ويحكي المخرج في هذا الفيلم عن تجربة اعتقاله في سجن المسكوبية. ويقوم مجموعة من الأسرى المحررين بالتمثيل فيه.
المصدر
الجزيرة مباشر
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