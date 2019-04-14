الأحد 14 أبريل 2019 22:46
شاهد| المجلس العسكري السوداني: الكرة في ملعب القوى السياسية
قال المتحدث باسم المجلس العسكري في السودان شمس الدين كباشي، الأحد، إن الكرة الآن فيما يتعلق برئيس الوزراء والحكومة في ملعب القوى السياسية
أبرز تصريحات المتحدث باسم المجلس العسكري
- الكرة الآن فيما يتعلق برئيس الوزراء والحكومة في ملعب القوى السياسية.
- دعونا القوى السياسية إلى التوافق للإسراع في تسمية رئيس للوزراء وتشكيل الحكومة الجديدة.
- حزب المؤتمر الوطني لن يشارك في الحكومة الانتقالية وعليه أن ينتظر للانتخابات ليشارك فيما بعد حسب وزنه.
- لو كنا نود أن نلجأ للقوة لما لجأنا إلى التغيير.
- لا ندعو إلى فض الاعتصام بالقوة ومن مسؤولياتنا حماية المتظاهرين ولن نسمح بوجود سلطة موازية.
- سنعكف على دراسة الرؤى التي تأتينا من الأحزاب ثم نصدر بها وثيقة.
- تم تأمين إمدادات بعض المحروقات والمواد الغذائية ونعمل على تأمين المزيد.
- هناك ظواهر سلبية في الشوارع تهدد الأمن العام.
- ندعو الجميع إلى إعادة الحياة إلى طبيعتها وإنهاء الظواهر السلبية مثل إغلاق الشوارع.
- من الظواهر السلبية إغلاق الشوارع بالمتاريس من سلطات غير مختصة.
- القوانين تكفل حرية التعبير لكنها لا تكفل الفوضى.
- كان هناك قرار لنظام المخلوع بفض الاعتصام بالقوة وهذا ما دعانا للتدخل.
- توجد حملة استعداء لبعض الأعضاء في المجلس ليس لها ما يبرر.
- تشكيل لجنة لاستلام أصول الحزب الحاكم السابق.
- إحالة الفريق عوض بن عوف والفريق كمال عبد المعروف للتقاعد.
- إعفاء وزير الدفاع عوض بن عوف من الخدمة العسكرية.
- هناك ترتيبات مهمة جارية في إعادة هيكلة جهازي الأمن والمخابرات.
- اتصالات بدأت منذ أمس مع قادة دول أبرزها السعودية والإمارات وقطر وإثيوبيا.
- إعادة النظر في قانون النظام العام وإحالته إلى لجنة مختصة لدراسته.
- تم التحفظ على عدد من قادة النظام السابق المتورطين في الفساد.
- إطلاق سراح ضباط الشرطة والجيش الذين اتهموا بالمشاركة في الاحتجاجات.
- تقرر الإفراج فورا عن الناشطين ود قلبا ومحمد شريف البوش.
- إعفاء سفيري السودان إلى واشنطن وجنيف من منصبيهما.
- إعادة هيكلة مفوضية الفساد ومباشرتها لعملها فورا.
- إعفاء سفير السودان إلى واشنطن محمد عطا ضمن مراجعة عمل البعثات بالخارج.
المصدر
الجزيرة مباشر
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