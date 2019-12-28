روسيا
السبت 28 ديسمبر 2019 12:39

شاهد: المتحدثة باسم الخارجية الروسية ترقص على أنغام موسيقى أمريكية

نشرت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زخاروفا تسجيلا مصورا على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام وهي ترقص على أنغام موسيقى الروك آند رول الأمريكية.

ويظهر التسجيل زخاروفا وهي ترقص مع المغني دينيس ماشكوف، وكتبت "حظينا بوقت ممتع."

واشتهرت زخاروفا بفيديوهاتها الراقصة في مناسبات رسمية عدة بينها رقصتها الشهيرة في منتجع سوشي خلال استضافة روسيا لقمة "روسيا ودول آسيان" في عام 2016 حيث أدت رقصة روسية شعبية شهيرة على أنغام أغنية "كالينكا" الروسية الشهيرة.

كما أدت زخاروفا رقصة قوقازية شهيرة خلال منتدى شبابي قبل عدة أشهر.

 

المصدر
الجزيرة مباشر
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روسيا
ماريا زخاروفا
رقصة الكاستكا

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