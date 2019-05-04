السبت 4 مايو 2019 14:44
شاهد: المئات يشيعون جثامين 4 شهداء فلسطينيين في قطاع غزة
شيّع المئات في قطاع غزة جثامين 4 شهداء فلسطينيين استشهدوا أمس الجمعة، جراء القصف الإسرائيلي لموقع لحركة حماس، والاعتداء على المشاركين مسيرة العودة قرب حدود القطاع.
التفاصيل
- خرج المشيعون في أربع جنازات في مدينة خانيونس، جنوبي القطاع، ومخيمات النصيرات والبرج والمغازي (وسط).
- حمل المشاركون في الجنازات الأعلام الفلسطينية ورددوا هتافات تطالب المقاومة الفلسطينية بالرد على الاعتداءات الإسرائيلية.
- أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، أمس الجمعة، عن استشهاد فلسطينييْن اثنين، وإصابة اثنين آخريْن، بجراح خطيرة، جراء قصف طائرة إسرائيلية، موقعا لكتائب القسام، الجناح المسلح لحركة "حماس"، وسط القطاع. كما أعلنت عن استشهاد شابيْن آخريْن، برصاص الجيش خلال مشاركتهما في "مسيرات العودة"، لتبلغ الحصيلة الإجمالية 4 شهداء.
- ذكرت الوزارة أن الشهيدين اللذين سقطا في القصف لموقع "القسام" هما: عبد الله أبو ملّوح (33 عاما) من مخيم النصيرات، وعلاء البوبلي (29 عاما) من مخيم المغازي.
- أما اللذان سقطا بالرصاص خلال مشاركتهما بمسيرات "العودة"، فهما: رمزي روحي عبدو (31 عاما) من مخيم البريج، ورائد خليل أبو طير (19 عاما) من مدينة خانيونس.
- ينظم الفلسطينيون، مسيرات سلمية أسبوعية قرب السياج الفاصل بين شرقي غزة وإسرائيل، منذ أواخر مارس/آذار 2018، للمطالبة برفع الحصار، وعودة اللاجئين إلى مدنهم وقراهم التي هُجروا منها عام 1948.
- يقمع الجيش الإسرائيلي تلك المسيرات السلمية بعنف، مما أسفر عن استشهاد عشرات الفلسطينيين، وإصابة الآلاف.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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