الأحد 18 فبراير 2018 13:27
شاهد: المئات يشاركون في "ليلة الأشباح"
احتفل مئات اليونانيين في بلدة "أمفيسا" الواقعة غربي العاصمة أثينا، بمهرجان "ليلة الأشباح"، عبر ارتداء ثيابا تمثل الأشباح.
وتعود جذور المهرجان إلى قصة حب مأساوية جرت في غابر الزمن، ويعتبر المهرجان من أشهر الفعاليات في اليونان.
وارتدى المشاركون في المهرجان الذي أُقيمت هذا العام نسخته الـ23، أقنعة مثيرة، وأزياء فساتين مصنوعة من جلود الحيوانات.
وحمل المحتلفون مشاعل ثم جابوا أحياء البلدة، وبعدها أشعلوا نارًا وسط البلدة قبيل انتهاء المهرجان.
وحضر مئات الأشخاص من مختلف المدن لمشاهدة فعاليات المهرجان.
المصدر
الأناضول
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