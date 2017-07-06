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الخميس 6 يوليو 2017 15:29

شاهد: المئات يشاركون في بطولة "أسبوع الإبحار" بالهند

التقى ما يقرب من 100 بحّار من جميع أنحاء الهند، في بحيرة حسين ساجار الجنوبية للمشاركة في "أسبوع الإبحار في حيدر أباد" الذي يستمر ستة أيام.

و"أسبوع الإبحار" هي بطولة سباقات شعبية مستمرة منذ أكثر من 30 عامًا.

ويعتبر أسبوع الإبحار، الذي سيعقد حتى 8 يوليو/تموز، الحدث الأولمبي الوحيد في البلاد.

وقال رئيس نادي اليخوت في حيدر أباد، سوهيم شيخ، إنه لم يكن هناك ما يدعو للقلق من حيث السلامة، كما كانت البحيرة المغلقة والرياح قابلة للملاحة.

وستقام المسابقات في ثماني فئات مختلفة - ثلاثة في الفئة العليا وخمسة في الصف الأولمبي.

وقال أحد المشاركين "غوتام" إنه كان يسعى جاهدا لإعطاء أداء أرفع، وجعل اسم لنفسه.

وعلى الرغم من اعتبارها رياضة على المستوى الدولي، إلا أن اليخوت الشراعية في الهند لا تزال في مرحلتها الوليدة.

المصدر
رويترز
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أسبوع الإبحار
حيد أباد
الهند
بطولة سباقات شعبية

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