الاثنين 19 يونيو 2017 13:59
شاهد: اللقطات الأولى للمشتبه في تنفيذه حادث الدهس في لندن
اظهر فيديو تداوله مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي لقطات لشخص يعتقد أنه المشتبه به في دهسه لعدد من المصلين المسلمين في العاصمة البريطانية لندن.
وأظهرت اللقطات شخصا تقتاده الشرطة نحو سيارة متوقفة بينما كانت جموع غاضبة تصيح من حوله.
وقتل شخص وأصيب 10 بعد أن قام شخص بدهس مجموعة من المصلين بعد خروجهم من مسجد فينسبري، أحد أكبر مساجد لندن.
وقالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إنه سيتم نشر قوات إضافية حول المساجد لحماية المسلمين في بريطانيا.
المصدر
رويترز
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