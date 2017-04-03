شاهد: اللقطات الأولى لانفجار مترو سان بطرسبرغ

قُتل 10 أشخاص على الأقل وأصيب أكثر من 50 آخرين، جراء تفجيرين مزدوجين في محطتي مترو أنفاق بمدينة سانت بطرسبورغ الروسية.

وحسبما ذكرت وكالة أنباء تاس الروسية، قدرت الحصيلة الأولية للتفجيرين حسب ما أكدت إدارة مترو المدينة بأن عدد القتلى هو 10 أشخاص، بالإضافة لعشرات الجرحى.

وذكرت الوكالة أن أحد الانفجارين وقع في إحدى عربات القطار، كما هرعت سيارات الإسعاف والإطفاء إلى مكان الحادث، وتم إيقاف حركة القطارات وإجلاء كافة المسافرين والركاب.

وذكر مصدر أمني في سان بطرسبورغ لوكالة سبونتيك الروسية، أن الانفجار وقع في عربة قطار بمترو الأنفاق بالمدينة، في محطة "سيننايا"، وأسفر عن عدد من القتلى والمصابين.

وأعلنت شركة مترو الأنفاق أن انفجارًا وقع اليوم الإثنين في عربة قطار في مترو سانت بطرسبورغ، وأنه تم إغلاق محطتي " تكنلوجيسكي انيستيتوت" و"سينايا".

وجاء في بيان صحفي أن المحطتين مغلقتان للدخول والخروج، وأن القطارات تتبع دون توقف، ويجري إجلاء الركاب من 5 محطات أخرى، وهناك ضحايا.

وافترض البيان أن الانفجار وقع في العربة من قبل جسم مجهول، وقد عم الدخان الكثيف المكان عقب الانفجار.

ونقلت وكالة انترفاكس الروسية للأنباء عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين القول بأن التحقيقات سوفت ظهر الأسباب، وأن جميع النظريات محل دراسة سواء كانت جنائية أو إرهابية.

وقال إنه من المبكر التكهن بأسباب التفجيرين المزدوجين اللذين وقعا في مترو أنفاق، وقدم تعازيه لأقارب الذين قتلوا في التفجيرين، كما أصدر تعليماته للسلطات بالقيام بكل ما يلزم لتقديم الدعم للمصابين في الانفجار.