الاثنين 9 مارس 2020 18:11
شاهد: اللحظات الأولى لمحاولة اغتيال رئيس الوزراء السوداني
أظهرت لقطات اللحظات الأولى لمحاولة اغتيال رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك اليوم الإثنين في العاصمة السودانية الخرطوم.
ونجا حمدوك من محاولة اغتيال بتفجير استهدف موكبه في منطقة كوبر في الخرطوم، صباح الإثنين.
وفي بيان متلفز لمجلس الوزراء الانتقالي، قال وزير الإعلام السوداني والمتحدث باسم الحكومة، إن موكب حمدوك تعرض لتفجير عن بعد وإطلاق نار بمنطقة كوبر، مؤكدًا أنه سيتم التعامل بالحسم اللازم مع كل العمليات "التخريبية والإرهابية"، والمُضي قدمًا في تنفيذ مهام الثورة وتفكيك ركائز النظام القديم.
المصدر
الجزيرة مباشر
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