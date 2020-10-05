الاثنين 5 أكتوبر 2020 13:57
شاهد: اللحظات الأولى لانفجار مخزن ذخيرة تابع لقوات الوفاق في طرابلس
وقع انفجار ضخم الإثنين، في مخزن للذخيرة بأحد معسكرات حكومة الوفاق الوطني الليبية غربي العاصمة طرابلس، دون أنباء عن وقوع إصابات.
وقال شهود عيان في منطقة "جنزور" بطرابلس، لمراسل الأناضول، إن "الانفجار تسبب في تناثر عدد من القذائف على الأحياء المدنية المحيطة بالمعسكر".
وأضاف الشهود، أن "الانفجار من المرجح أن يكون قد حدث في معسكر سيدي بلال، وهو أحد المعسكرات التابعة للجيش"، دون مزيد من التفاصيل.
ولم يصدر عن السلطات الليبية أي توضيح حول التفجير.
المصدر
وكالات
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