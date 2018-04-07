السبت 7 أبريل 2018 21:44
شاهد: اللحظات الأولى بعد حادث دهس بسيارة في ألمانيا
قالت الشرطة الألمانية إن عددا من القتلى والمصابين سقطوا عندما دهست سيارة حشدا من الناس في مدينة مونستر بغرب ألمانيا (السبت).
وذكرت وسائل إعلام محلية أن الحادث أسفر عن مقتل أربعة أشخاص وعشرات الجرحى، ونشرت صورا لرجال الشرطة يطوقون منطقة الحادث في المدينة.
وقالت الشرطة في وقت لاحق إن سائق السيارة المستخدمة في واقعة الدهس انتحر وإنها لا تبحث عن مشتبه بهم آخرين في الواقعة.
وقالت الشرطة إن منفذ العملية انتحر بإطلاق النار على نفسه.
ونقل مراسل الجزيرة عن مصادر أن منفذ العملية ألماني في العقد الخامس من العمر وأنه يعاني أمراضا نفسية.
المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز
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