شاهد: اللاعب البحريني "العريبي" يمثل أمام محكمة في تايلاند

وصل لاعب كرة القدم البحريني حكيم علي محمد علي العريبي، الذي اعتقل في بانكوك إلى المحكمة، الثلاثاء، لحضور جلسة استماع فيما طالب ممثل ادعاء تايلاندي باستمرار احتجازه.

التفاصيل: لاعب كرة القدم البحريني والذي يحمل صفة لاجئ في أستراليا ظهر وهو في طريقه إلى المحكمة في بانكوك مغللا بالأصفاد.

العريبي يطلب المساعدة لوقف ترحيله المحتمل إلى البحرين.

العريبي، وهو عضو سابق في فريق كرة القدم الوطني البحريني كان ينتقد حكومة بلاده، اعتقل في تايلاند في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بناء على إشعار من الإنتربول صدر بعد طلب من البحرين.

في جلسة المحكمة، يوم الجمعة الماضي، تم تقديم مذكرة توقيف رسمية بحقه، يمكن أن تمهد الطريق لتسليم محتمل له إلى البحرين. دعم ومناشدات: حكيم العريبي يطلب وقف ترحيله للبحرين في 2014، أصدرت محكمة بحرينية حكما غيابيا بسجن العريبي 10 سنوات بتهمة تخريب قسم شرطة، وهي التهمة التي ينفيها اللاعب.

اللاعب قال إنه كان يمثل البحرين في مباراة بثت على الهواء مباشرة عندما وقعت الجريمة المزعومة.

العريبي أكد تعرضه للتعذيب في سجون البحرين عند احتجازه عام 2012.

العريبي، الذي كان يلعب في منتخب بلاده، حصل على حق اللجوء في أستراليا عام 2017 ويلعب الآن في أحد أندية مدينة ملبورن.

وفقاً لـ هيومن رايتس ووتش، تعرض العريبي للتعذيب من قبل السلطات البحرينية بسبب نشاطات أخيه السياسية خلال انتفاضة الربيع العربي في عام 2011.

وزيرة الخارجية الأسترالية ماريس بين، قالت إن حكومة بلادها تتابع قضية العريبي في تايلاند من خلال القنوات الدبلوماسية، وقالت إنّ الحكومة الأسترالية شعرت بقلق بالغ حيال وضع العريبي.

الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) طالب بعودة لاعب الكرة البحريني إلى أستراليا، حيث حصل على لجوء سياسي، وذلك في بيان للفيفا بعد قرار السلطات التايلاندية توقيف العريبي بطلب من المنامة، وبحث قرار ترحيله إلى البحرين.

بيان الفيفا قال " لابد من عودة العريبي إلى أستراليا في أقرب وقت ممكن".

برلمان الآسيان لحقوق الإنسان، دعا تايلاند إلى وقف أي عملية ترحيل، للاعب إلى البحرين.

بدوره، نقل معهد البحرين للحقوق والديمقراطية (مقره لندن) عن العريبي مطالبته الأمم المتحدة ولاعبي كرة القدم بالتدخل قائلا إنّ مصيره في خطر. خلفية: الناشطون في البحرين يواجهون أحكاما قاسية وفقا لتقارير منظمات حقوقية (أرشيفية) العريبي يلعب في نادي (باسكو فالي) لكرة القدم في ملبورن، وسافر إلى تايلاند لقضاء عطلة برفقة زوجته عندما اعتقل في بانكوك في نوفمبر/ تشرين ثاني الماضي.

الاعتقال جاء بموجب مذكرة اعتقال من الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) صدرت بناء على طلب من البحرين رغم وضعه كلاجئ في أستراليا.

صدر حكم غيابي بالبحرين عام 2014 يقضي بسجن العريبي 10 سنوات بتهمة تخريب مركز للشرطة، وهو اتهام ينفيه، وقال أمام الصحفيين "أرجوكم أوقفوهم"، خلال اصطحابه إلى مبنى المحكمة وهو مصفد الأيدي.

الشرطة التايلاندية قالت، يوم الجمعة الماضي، إنّ إحدى المحاكم ستنظر في قرار ترحيل العريبي إلى البحرين، وقال قائد شرطة الهجرة في تايلاند، إن توقيف العريبي جاء وفقا "للقانون وبناء على طلب من البحرين".

العريبي ناشد السلطات الأسترالية بالضغط على تايلاند كي لا تقوم بترحيله إلى البحرين، خشية تعرضه للسجن والانتهاكات هناك.

البحرين تشهد اضطرابات متقطعة منذ قمع حركة احتجاج في فبراير/شباط 2011.

السلطات البحرينية أصدرت العديد من أحكام الإدانة بحق العديد من قيادات وأفراد المعارضة البحرينية منذ ذلك الوقت.