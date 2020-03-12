فيروس كورونا
الخميس 12 مارس 2020 15:49

شاهد: الكويت تبدأ فحص 165 ألف وافد

شرعت السلطات الكويتية في عملية فحص للقادمين إلى البلاد من تاريخ 27 فبراير/ شباط وحتى الأربعاء 11 مارس/ آذار، قبل أن يتم منع دخول غير الكويتيين إلى البلاد.

وتقوم الكويت بإجراء الفحص على أكثر من 165 ألف قادم في تلك الفترة، في حين حذرت السلطات في هذا الصدد بأن الفحص إجباري ومن لا يحضر سيعرض نفسه للمساءلة القانونية.

وحذرت مصادر أمنية كويتية من أن وزارة الداخلية تدرس إبعاد من لا يلتزمون من المقيمين بالتعليمات الصحية إبعاداً إدارياً.

ونقلت صحيفة (القبس) الكويتية عن المصادر قولها إن "الأمن الصحي خط أحمر، والتعليمات الصادرة واضحة وصريحة وتنص على عدم التهاون مع أي مقيم لا يلتزم شروط الحجر الصحي" مشددة على أن "جميع من دخلوا البلاد خلال الفترة المحددة معروفون ومسجلون لدى الأجهزة الأمنية".

فحص لأحد العائدين من إجازة بعيادة طبية في صبحان بالكويت-رويترز
تنسيق بين الداخلية والصحة

أوضحت تلك المصادر، أن التنسيق بين وزارتي الداخلية والصحة على أعلى المستويات في هذا الجانب، وأن الصحة ستمد الداخلية بأسماء من راجعوا المراكز الصحية خلال الفترة المحددة لهم، لتطابقها بأسماء من دخلوا البلاد.

وأوضحت" إذا تبين وجود أي مقيم لم يراجع مراكز الفحص فسيتم وضع حظر  على إقامته، وتعميم اسمه في قائمة المطلوبين، وعند ضبطه سيحول مباشرة الى سجن الإبعاد، ويبعد عن البلاد".

وكشف مصدر مسؤول أن إجمالي الركاب القادمين خلال الفترة من 27 فبراير/شباط وحتى أمس الأول بلغ نحو 235 ألف مواطن ومقيم على متن ما يقارب ألف و844 رحلة جوية قادمة، موضحا أن %70 من إجمالي القادمين هم من الوافدين بما يعادل نحو 165 ألف وافد، قد يشملهم الفحص الإلزامي جميعا.

ارتفاع الإصابات إلى 80

من ناحية أخرى أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الخميس، ارتفاع عدد إصابات كورونا في البلاد إلى 80 حالة بعد تسجيل 8 حالات جديدة.

وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الله السند، في مؤتمر صحفي، إن 5 حالات تماثلت للشفاء من الإجمالي وتتلقى الـ75 حالة المتبقية الرعاية الصحية.

مساء الأربعاء، صنفت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا "جائحة" وهو مصطلح علمي أكثر شدة واتساعا من "الوباء العالمي" ويرمز إلى الانتشار الدولي للفيروس وعدم انحصاره في دولة واحدة.

ومنذ ظهور فيروس كورونا المستجد في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، سُجلت 125293 إصابة في 115 دولة ومنطقة و4600 وفاة، وفقا لحصيلة أعدتها وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسمية اليوم الخميس في الساعة 9:00 بتوقيت غرينتش.

المصدر
وكالات
الجزيرة مباشر
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الكويت
فيروس كورونا
فحص
القادمين
تفشي المرض
منظمة الصحة العالمية

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