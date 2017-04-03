رياضة
الاثنين 3 أبريل 2017 11:30

شاهد: "الكشافة المسلمون" وسط غابات فرنسا

نظم نادي "الكشافة المسلمون" رحلة مشي بقيادة مجموعة من الرياضيين والرحالة المحترفين في غابة وتلال "مونمورسي" شمال فرنسا.

وشارك في رحلة السير حوالي 50 شخصا من أعضاء المجموعة قطعوا نحو 20 كيلو مترا سيرا على الأقدام وسط الغابات والتلال، كما شاركت بعض الأسر مع أطفالها.

وقال "سمير" قائد المجموعة لمراسل الجزيرة مباشر، إن فكرة الرحلة تعتمد على الخروج من نمط الحياة المكرر الذي يعيشونه ومساعدة المشاركين على تحقيق الراحة النفسية.

المصدر
الجزيرة مباشر
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فرنسا
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